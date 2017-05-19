Премьер Украины предложил парламенту рассмотреть вопрос о доверии кабмину

Глава правительства Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде обсудить вопрос доверия или недоверия кабмину.

«Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию», – цитирует украинского премьера «ФедералПресс» со ссылкой на «ТСН». Гройсман заявил, что решение парламента его не страшит.

«Иммунитет», препятствующий отставки правительства Украины в полном составе, истек в апреле.