Премьер Украины посоветовал гражданам потреблять меньше газа
Премьер Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам воздерживаться от избыточного потребления газа в стране.
По его словам, Украине нужно стать энергонезависимой, чтобы не пришлось далее покупать газ в России или у других стран.
Чиновник добавил, для достижения национальной цели газа нужно потреблять столько же, сколько Украина самостоятельно добывает, передает «Народные новости».
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