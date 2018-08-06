Премьер Украины посоветовал гражданам потреблять меньше газа

Премьер Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам воздерживаться от избыточного потребления газа в стране.

По его словам, Украине нужно стать энергонезависимой, чтобы не пришлось далее покупать газ в России или у других стран.

Чиновник добавил, для достижения национальной цели газа нужно потреблять столько же, сколько Украина самостоятельно добывает, передает «Народные новости».

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