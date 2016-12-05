Премьер Украины назвал «уткой» информацию о переносе «Евровидения» из Киева в Москву

Информация о переносе международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» из Киева в Москву является «уткой», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это всего лишь очередная попытка дискредитации Украины в мире.

- Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские «утки», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Ранее немецкий журнал Bild со ссылкой на источник сообщил, что организаторы «Евровидения» ведут переговоры о переносе конкурса «Евровидение» из Киева в Россию из-за финансовых проблем Украины.

В мае 2016 года первое место в конкурсе заняла исполнительница с Украины Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву. По правилам конкурса Австралия, которая получила право участвовать в конкурсе на особых условиях, не может принимать мероприятие. Об этом сообщает «РИА Новости».