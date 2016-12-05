Премьер Украины назвал «уткой» информацию о переносе «Евровидения» из Киева в Москву

Информация о переносе международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» из Киева в Москву является «уткой», заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это всего лишь очередная попытка дискредитации Украины в мире.

- Жаль, что некоторые наши СМИ распространяют такие пропагандистские «утки», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Ранее немецкий журнал Bild со ссылкой на источник сообщил, что организаторы «Евровидения» ведут переговоры о переносе конкурса «Евровидение» из Киева в Россию из-за финансовых проблем Украины.

В мае 2016 года первое место в конкурсе заняла исполнительница с Украины Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву. По правилам конкурса Австралия, которая получила право участвовать в конкурсе на особых условиях, не может принимать мероприятие. Об этом сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Украина
События: Евровидение
Следующая новость Погода стала причиной отмены более 50 рейсов в московских аэропортах

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО