Премьер Турции Йылдырым не исключил возвращения смертной казни

Выступая в турецком парламенте, премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что при достижении согласия с депутатами в практику в исключительных случаях может быть возвращена смертная казнь.

- Вопрос о смертной казни – это конституционный вопрос. Если будет компромисс с другими партиями по этой теме, то соответствующие поправки ограниченного действия могут быть выработаны. Мы внесем соответствующие предложения в проект конституции, - цитирует Йылдырыма ТАСС.

При этом он подчеркнул, что обратной силы закон иметь не будет, то есть участники путча 16 июля 2016 года не будут приговорены к смертной казни.