Премьер Татарстана ушел в отставку
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков объявил об уходе с занимаемого поста по собственному желанию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.
Отмечаетя, что глава Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Исполняющим обязанности премьер-министра республики до утверждения Госсоветом Татарстана новой кандидатуры стал первый заместитель премьера Алексей Песошин.
Халиков покинул пост премьер-министра республики в связи с назначением на должность генерального директора АО «Управляющая компания «Татэнерго», сообщает «Интерфакс».
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