Премьер Татарстана ушел в отставку

Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков объявил об уходе с занимаемого поста по собственному желанию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства республики.

Отмечаетя, что глава Татарстана Рустам Минниханов удовлетворил обращение премьер-министра Халикова об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Исполняющим обязанности премьер-министра республики до утверждения Госсоветом Татарстана новой кандидатуры стал первый заместитель премьера Алексей Песошин.

Халиков покинул пост премьер-министра республики в связи с назначением на должность генерального директора АО «Управляющая компания «Татэнерго», сообщает «Интерфакс».