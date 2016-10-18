Премьер РФ рассказал о падении реальных доходов населения

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что безработица в стране сохраняется на уровне прошлого года, хотя реальные доходы населения уменьшились. Все это отражается на уровне розничной торговли.

- Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году - 5,6 процента. С другой стороны , экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли, - цитирует Медведева «Интерфакс».

Сегодня премьер принимает участие в совещании по реализации плана действий правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в 2016 году.