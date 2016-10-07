Премьер объявил замечание замминистру культуры РФ Аристархову
Председатель правительства России Дмитрий Медведев объявил замечание первому заместителю министра культуры РФ Владимиру Аристархову.
Распоряжение кабмина на этот счет опубликовано на официально портал правовой информации.
Согласно документу замечание объявлено в соответствии со статьей федерального закона «О государственной гражданской службе РФ».
Летом текущего года Владимир Аристархов подтвердил, что в отношении него правоохранительными органами проводятся проверки, которые он считает попыткой давления на министерство со стороны некоторых депутатов Государственной думы.
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