Премьер Нидерландов попросил у депутатов отсрочку для принятия решения по Украине

Вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной требует дополнительных согласований и соответственно времени. С таким заявлением обратился в парламент страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию, которая располагает копией письма главы правительства депутатам парламента.

В документе, в частности, говорится о сохраняющейся «возможности внесения изменения в Соглашение с тем, чтобы учесть обеспокоенности граждан», проголосовавших против ассоциации Евросоюза и Украины на референдуме 6 апреля.

Ранее сообщалось, что парламентарии попросили Рютте определиться по вопросу о ратификации Соглашения до 1 ноября 2016 года.