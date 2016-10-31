Премьер Нидерландов попросил у депутатов отсрочку для принятия решения по Украине
Вопрос о ратификации Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной требует дополнительных согласований и соответственно времени. С таким заявлением обратился в парламент страны премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию, которая располагает копией письма главы правительства депутатам парламента.
В документе, в частности, говорится о сохраняющейся «возможности внесения изменения в Соглашение с тем, чтобы учесть обеспокоенности граждан», проголосовавших против ассоциации Евросоюза и Украины на референдуме 6 апреля.
Ранее сообщалось, что парламентарии попросили Рютте определиться по вопросу о ратификации Соглашения до 1 ноября 2016 года.
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