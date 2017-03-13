Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался извиняться за отказ разрешить посадку самолета с главой МИД Турции на борту.

По словам Рютте, об извинениях со стороны властей Нидерландов не может быть и речи, так как это власти Турции должны извиниться за то, что сделали.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу планировал посетить Роттердам, чтобы проинформировать местных граждан о поправках в Конституции страны, вынесенных на референдум в середине апреля.

Ранее власти Нидерландов сорвали митинг турецкой общины, не пустив в страну глав министерства иностранных дел и министерства по делам семьи Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия правительства Нидерландов пережитками нацизма, сообщает «Экономика сегодня».