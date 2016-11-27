Премьер Канады подвергся нападкам из-за соболезнований в связи со смертью Кастро
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выразивший соболезнования в связи со смертью кубинского революционера Фиделя Кастро, подвергся резкой критике в соцсетях.
В своем сообщении Трюдо назвал Кастро «выдающимся политиком», а также рассказал, что встречался с команданте до его смерти.
После публикации сообщения на Трюдо обрушилась волна критики, некоторые пользователи сравнили Кастро с террористом Усамой бен Ладеном и Владом Колосажателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.
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