Премьер Израиля предсказал исчезновение Евросоюза

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Евросоюз изменить свою политику в отношении его страны. В противном случае сообщество увянет и исчезнет.

«Я не очень корректно выражаюсь, знаю, некоторых из вас это шокирует. Это шутка. Но правда остается правдой: и в вопросе безопасности Европы, и в вопросе ее экономического будущего. И оба эти вопроса предполагают изменение политики в отношении Израиля» - цитирует премьера «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Данное заявление Нетаньяху сделал на встрече со своими коллегами из Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Он отметил, что Евросоюз постоянно ставит Израилю условия в различных сферах. При этом действуя против его страны сообщество рискует собственной безопасностью.