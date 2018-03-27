Премьер Израиля попал в больницу

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован с жаром и кашлем.

Медики предполагают, что здоровье главы правительства ухудшилось из-за недолеченной простуды, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на израильские СМИ.

В настоящее время Нетаньяху проходит серию обследований под наблюдением врачей.

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