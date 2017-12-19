Премьер Израиля поблагодарил США за вето в ООН
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и постпреду США в ООН Никки Хейли за вето на резолюцию по Иерусалиму.
«Вы зажгли свечу правды. Вы развеяли тьму. Один победил многих. Правда победила ложь», - цитирует НСН запись главы правительства Израиля в Twitter.
Накануне США заблокировали принятия Советом безопасности ООН резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля. Документ был подготовлен Египтом и поддержан всеми странами, входящими в состав Совбеза, кроме США. По словам Хейли, в Вашингтоне восприняли резолюцию как оскорбление США и посягательство на их суверенитет.
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