Премьер Ирака пообещал за три месяца освободить страну от ДАИШ
Глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что в течение трех месяцев страна будет полностью освобождена от террористов ДАИШ (запрещенная в РФ организация).
- По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ДАИШ, - цитирует премьер-министра ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.
По его словам, совсем скоро новая фаза операции по освобождению второго по величине города страны Мосула вступит в завершающую стадию.
Накануне американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией в Ираке и Сирии, заявил, что полностью террористы могут быть разгромлены не раньше, чем через два года.
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