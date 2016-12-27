Премьер Ирака пообещал за три месяца освободить страну от ДАИШ

Глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что в течение трех месяцев страна будет полностью освобождена от террористов ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

- По всем имеющимся данным, Ираку требуется три месяца, чтобы окончательно разгромить ДАИШ, - цитирует премьер-министра ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

По его словам, совсем скоро новая фаза операции по освобождению второго по величине города страны Мосула вступит в завершающую стадию.

Накануне американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, командующий международной операцией в Ираке и Сирии, заявил, что полностью террористы могут быть разгромлены не раньше, чем через два года.