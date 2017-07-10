Премьер Ирака объявил об освобождении Мосула

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Мосуле.

Он также выразил благодарность всем странам, помогающим Ираку в борьбе против терроризма, готовящим иракских военнослужащих, оказывающим логистическую поддержку и прикрытие с воздуха.

«Сегодня, находясь здесь, мы объявляем о крушении и провале «лжегосударства» террористов, о создании которого они объявили из Мосула три года назад. Все эти годы иракский народ добивался этой победы, и сегодня мы объявляем о победе», - цитирует ТАСС слова аль-Абади.

Премьер Ирака отметил, что теперь первостепенной задачей станет обеспечение стабильности на освобожденных территориях, а также восстановление инфраструктуры и возвращение покинувших Мосул иракцев.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Глава Крыма назвал призыв ПА ОБСЕ к России оскорблением

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО