Премьер Ирака объявил об освобождении Мосула

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Мосуле.

Он также выразил благодарность всем странам, помогающим Ираку в борьбе против терроризма, готовящим иракских военнослужащих, оказывающим логистическую поддержку и прикрытие с воздуха.

«Сегодня, находясь здесь, мы объявляем о крушении и провале «лжегосударства» террористов, о создании которого они объявили из Мосула три года назад. Все эти годы иракский народ добивался этой победы, и сегодня мы объявляем о победе», - цитирует ТАСС слова аль-Абади.

Премьер Ирака отметил, что теперь первостепенной задачей станет обеспечение стабильности на освобожденных территориях, а также восстановление инфраструктуры и возвращение покинувших Мосул иракцев.