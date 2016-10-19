Премьер Франции Вальс назвал книгу откровений Олланда «политическим самоубийством»

Глава французского правительства Мануэль Вальс назвал «политическим самоубийством» недавнюю публикацию книги откровений главы государства Франсуа Олланда под названием «Президент не должен этого говорить».

Вальс считает, что выход этого далеко не лучшего литературного произведения в преддверии предстоящих будущей весной президентских выборов нанес сокрушительный удар по шансам Олланда победить.

Ранее сообщалось, что журналисты Жерар Даве и Фабрис Лома издали книгу, на страницах которой Олланда высказывает свое мнение по поводу сложившихся в Пятой республике порядков. В частности, он назвал французскую юстицию «институтом трусости», что вызвало крайне негативную реакцию в правоохранительных органах страны.

- Это безответственно, ужасно, несостоятельно и может привести к катаклизму. Я не понимаю, как после такого он может вести кампанию! Это похоже на политическое самоубийство. Сейчас нужно сделать так, чтобы это личное самоубийство не стало коллективным, — цитирует Вальса РИА «Новости» со ссылкой на французский сатирический еженедельник Canard Enchaine.

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