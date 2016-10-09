Премьер Эфиопии объявил в стране чрезвычайное положение

В Эфиопии введено чрезвычайное положение. Об этом объявил премьер-министр страны Хайлемариам Десалень.

Режим ЧП введен в связи с с длительными протестами, в результате которых уже погибли более ста человек. Премьер сказал, что такая ситуация представляет собой угрозу для населения страны, сообщает РИА Новости.

Протесты против властей привели не только к гибели десятков человек, но и нанесли серьезный ущерб иностранным заводам и цветочным фермам в Эфиопии.