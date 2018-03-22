Премьер Дании пожаловался на «закрытость» мигрантов

Глава правительства Дании Ларс Расмуссен отметил, что большинство живущих в стране мигрантов не торопятся интегрироваться в европейское общество и не разделяют его ценностей.

По словам премьера, мигранты даже во втором или третьем поколениях продолжают жить в своих закрытых сообществах. Проживая в стране на протяжении десятков лет, они так и не удосуживаются выучить ее язык.

В то ж время он добавил, что молодежь из числа мигрантов стала чаще поступать в европейские вузы, и власти страны приветствуют это, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.