Премьер Черногории не обижается на грубо толкнувшего его Дональда Трампа

Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обижается на президента США Дональда Трампа за грубость во время фотосессии на саммите НАТО.

Он также назвал ситуацию безобидной, отметив, что позиция Трампа в первом ряду вполне естественна. Кроме того, премьер рассказал, что даже не заметил, что его грубо отпихнули в сторону, а об инциденте узнал из новостей.

Ранее в интернете был распространен видеоролик, на котором видно, как президент США Дональд Трамп грубо отталкивает премьер-министра Черногории Душко Марковича во время фотосессии на саммите НАТО, чтобы занять место в первом ряду, сообщает агентство Nation news.