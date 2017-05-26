Премьер Черногории не обижается на грубо толкнувшего его Дональда Трампа
Премьер-министр Черногории Душко Маркович не обижается на президента США Дональда Трампа за грубость во время фотосессии на саммите НАТО.
Он также назвал ситуацию безобидной, отметив, что позиция Трампа в первом ряду вполне естественна. Кроме того, премьер рассказал, что даже не заметил, что его грубо отпихнули в сторону, а об инциденте узнал из новостей.
Ранее в интернете был распространен видеоролик, на котором видно, как президент США Дональд Трамп грубо отталкивает премьер-министра Черногории Душко Марковича во время фотосессии на саммите НАТО, чтобы занять место в первом ряду, сообщает агентство Nation news.
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