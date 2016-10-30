Премьер Белоруссии объяснил экспорт в Россию «санкционных» креветок

Комментируя сообщения о том, что Белоруссия часто экспортирует в Россию морепродукты, которые в стране не производятся, премьер-министр Андрей Кобяков заявил, что не видит в этом нарушения закона.

- Если те же креветки в выловленном виде были ввезены в Беларусь и прошли очистку, соленья и прочее и поменяли свой код, значит, этот уже товар надлежащим образом со всеми мерами экономической политики ввезен на территорию Таможенного союза и дальше свободно перемещается по территории, — цитирует Кобякова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Мир».

По словам главы белорусского правительства, не исключено, что незаконными поставками санкционной продукции занимаются некие жулики - российские или белорусские.

- Это надо уже прокурорам, следователям разбираться. Как говорил Глеб Жеглов в свое время: «Вор должен сидеть в тюрьме», — подчеркнул Кобяков.

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