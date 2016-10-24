Премьер Бельгии объявил Совету Европы о невозможности договора с Канадой

Выступая перед журналистами по итогам встречи с лидерами регионов Бельгии, премьер-министр королевства Шарль Мишель рассказал о своей беседе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, в которой бельгийская сторона обозначила несогласие с заключением договора о свободной торговле между Евросоюзом и Канадой.

- Я официально сообщил Туску, что у нас нет соглашения, - цитирует Мишеля ТАСС.

Ранее, 14 октября парламент Валлонии, одного из регионов Бельгии, принял резолюцию против заключения договора между ЕС и Канадой. В то же время Фландрия выступает за подписание документа.

Для вступления договора в силу, его должны подписать все 28 государств, входящих в Евросоюз, после чего документ поступит на ратификацию в национальные парламенты стран ЕС.

Против заключения договоренности о зоне свободной торговли с Канадой по аналогии с договором с США выступают европейские аграрии, которые опасаются, что с отменой ограничений европейские фермерские хозяйства полностью разорятся.

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