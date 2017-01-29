Премьер Баварии выступил за снятие санкций против России

Премьер-министр Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Германии Ангелы Меркель по правящей коалиции, призвал к скорейшему снятию антироссийских санкций, а также выступил за возвращение России в состав G8.

По его словам, ограничительные меры, действующие в отношении России, должны быть отменены уже в этом году.

Зеехофер отметил, что необходимо разъяснять различные точки зрения касательно, например, присоединения Крыма к России, а также стремиться к разумным экономическим отношениям. Об этом сообщает «РИА Новости».

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