Премьер Баварии выступил за снятие санкций против России
Премьер-министр Бавария Хорст Зеехофер, партнер канцлера Германии Ангелы Меркель по правящей коалиции, призвал к скорейшему снятию антироссийских санкций, а также выступил за возвращение России в состав G8.
По его словам, ограничительные меры, действующие в отношении России, должны быть отменены уже в этом году.
Зеехофер отметил, что необходимо разъяснять различные точки зрения касательно, например, присоединения Крыма к России, а также стремиться к разумным экономическим отношениям. Об этом сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Суд приостановил действие иммиграционного указа Трампа
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии