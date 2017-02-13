Прект закона о запрете скидок на алкоголь получил поддержку Минпромторга

Группа депутатов от ЛДПР на минувшей неделе внесла в Госдуму законопроект, который вводит запрет на стимулирование продаж алкогольной продукции, в том числе путем скидок. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил сегодня журналистам, что его ведомство поддерживает законопроект.

Скидочные акции на алкогольную продукцию следует считать рекламой алкоголя, и поэтому они должны быть запрещены, напоминает РИА Новости заявление, сделанное ранее руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Однако некоторые эксперты сомневаются в эффективности данной меры, сообщает РИА Новости. Так, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что запрет скидочных акций на алкогольную продукцию в РФ не окажет влияния на ее реализацию: в магазинах просто будут снижать цены, не объявляя об этом.