ФБР прекратило расследование дела о жестоком обращении с детьми Бреда Питта

В ФБР официально закрыли расследование дела в отношении Бреда Питта. Ранее сообщалось, что голливудского актера подозревают в жестоком обращении с детьми.

- ФБР провело анализ обстоятельств и решило не продолжать дальнейшее расследование, - цитируют представителя американского ведомства в «Интерфакс».

Как сообщает сайт пресс-службы ФБРЮ, в отношении знаменитого актера "не было выдвинуто никаких обвинений".

Ранее в службе департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса тоже прекратили расследование дела за отсутствием состава преступления со стороны 52-летнего актера, поскольку специалисты соцслужб не смогли представить следствию доказательства применения насилия со стороны Бреда Питта по отношению к своему малолетнему сыну Мэддоксу.

Поводом для расследования послужили жалобы на актера. Якобы во время полета на частном самолете Питт кричал на своих детей, а также применял к ним физическую силу, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения.

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