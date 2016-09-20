ООН прекратила поставки гумпомощи в Сирию после обстрела конвоя
Организация объединенных наций объявила о приостановке отправки в Сирию конвоев с гуманитарной помощью после нападения, которое было совершено минувшей ночью.
Об этом сообщает AP.
По данным правозащитников, среди жертв удара по конвою с гуманитарной помощью есть сотрудники Красного Полумесяца.
Ранее сообщалось, что гумконвой ООН был атакован вчера с воздуха на севере Алеппо.
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