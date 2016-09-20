ООН прекратила поставки гумпомощи в Сирию после обстрела конвоя

Организация объединенных наций объявила о приостановке отправки в Сирию конвоев с гуманитарной помощью после нападения, которое было совершено минувшей ночью.

Об этом сообщает AP.

По данным правозащитников, среди жертв удара по конвою с гуманитарной помощью есть сотрудники Красного Полумесяца.

Ранее сообщалось, что гумконвой ООН был атакован вчера с воздуха на севере Алеппо.