Прекращено уголовное дело против зятя Сердюкова

Уголовное дело о растрате в отношении зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова бизнесмена Валерия Пузикова и двух его предполагаемых сообщников закрыто.

Как сообщил адвокат одного из фигурантов Игорь Тихоненко, следователи закрыли дело в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности Пузикова и амнистией двух других фигурантов.

Изначально им всем инкриминировались тяжкие преступления, предусмотренные статьями «Присвоение» и «Растрата», совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, напоминает «Интерфакс».