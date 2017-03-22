Преемник Моторолы объявил о намерении взять под контроль полностью весь Донбасс

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», преемник Арсена Павлова (Моторолы) на посту командира батальона «Спарта» вооруженных сил ДНР Владимир Жога (Воха) заявил, что власти республики рассчитывают вернуть под свой контроль всю территорию Донбасса.

- Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свои административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман, — цитирует Жогу РИА «Новости».

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава ДНР Александр Захарченко, назвав освобождение «временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» первоочередной задачей. Захарченко подчеркнул, что власти республик Донбасса приложат все силы, чтобы решить этот вопрос политическими методами, но если Киев не пойдет навстречу, в ДНР и ЛНР не исключают вариант решения проблемы с применением оружия.

Ранее сообщалось, что Арсен Павлов (Моторола) стал жертвой заказного убийства в Донецке в октябре 2016 года. Власти ДНР считают, что преступление было спланировано и осуществлено спецслужбами Украины.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость Черноморский флот пополнился новейшим подводным беспилотником

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО