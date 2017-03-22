Преемник Моторолы объявил о намерении взять под контроль полностью весь Донбасс

Выступая в эфире телеканала «Россия 1», преемник Арсена Павлова (Моторолы) на посту командира батальона «Спарта» вооруженных сил ДНР Владимир Жога (Воха) заявил, что власти республики рассчитывают вернуть под свой контроль всю территорию Донбасса.

- Мы у себя дома, мы никого не трогаем. И то, часть нашего дома вы забрали. Донбасс не успокоится до тех пор, пока он не возьмет свои административные границы. То есть Краматорск, Славянск, Красный Лиман, — цитирует Жогу РИА «Новости».

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава ДНР Александр Захарченко, назвав освобождение «временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» первоочередной задачей. Захарченко подчеркнул, что власти республик Донбасса приложат все силы, чтобы решить этот вопрос политическими методами, но если Киев не пойдет навстречу, в ДНР и ЛНР не исключают вариант решения проблемы с применением оружия.

Ранее сообщалось, что Арсен Павлов (Моторола) стал жертвой заказного убийства в Донецке в октябре 2016 года. Власти ДНР считают, что преступление было спланировано и осуществлено спецслужбами Украины.