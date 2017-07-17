В США предъявлены обвинения предполагаемым убийцам россиянина
В американском штате Мэриленд предъявлены обвинения троим подозреваемым в убийстве 17-летнего россиянина Артема Зиберова.
По словам представителя прокуратуры штата, в настоящее время определяется дата, когда они предстанут перед судом, сообщает РИА «Новости».
Тела Зиберова и его друга Шади Наджара были обнаружены в начале июня в одном из пригородов Вашингтона. В ходе расследования подозрение пало на троих жителей округа Монтгомери – Роджера и Эдгара Гарсия-Гаона и Хосе Каналеса-Янеса.
По версии следствия Наджар был причастен к ограблению, за которое подозреваемые в убийстве отомстили ему. Предполагается, что против Зиберова они ничего не имели, он попался им под «горячую руку».
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