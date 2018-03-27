Предъявлены обвинения по делу о пожаре в Кемерове
Следственный комитет России предъявил обвинения всем пятерым задержанным в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
Фигурантами уголовного дела, возбужденного по факту происшествия, являются технический директор компании-собственника, арендатор помещения, откуда началось возгорание, руководитель и сотрудник организации, обслуживающей сигнализацию, и охранник, отключивший систему оповещения.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, следствие продолжает устанавливать всех, кто может быть причастен к произошедшему, сообщает РИА «Новости».
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