США предъявили штраф ВТБ в размере $5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США потребовала от банка ВТБ и инвестбанка "ВТБ Капитал" выплаты $5 млн штрафа, обвинив их в совершении в течение трех лет фиктивных сделок по фьючерсным контрактам, сообщает RT

Комиссия считает, что с декабря 2010 года по июнь 2013 года ВТБ и "ВТБ Капитал" провели на Чикагской товарной бирже больше ста торговых сделок по фьючерсным контрактам рубль к доллару на сумму около $36 млрд.

Как пояснила комиссия, из-за значительных требований к капиталу зарегистрированный в России ВТБ не мог хеджировать свои валютные риски через свопы на внебиржевом рынке. Совершая сделки по фьючерсам, ВТБ сначала переносил свои валютные риски на подконтрольный ему "ВТБ Капитал" (зарегистрирован в Великобритании и на 94% принадлежит одноименному холдингу, а тот - на 100% принадлежит ВТБ), а тот в свою очередь, хеджировал риски на внебиржевом рынке через свопы по более выгодным ставкам, чем сторонние компании.

Размер штрафа был установлен с учетом того, что ВТБ и "ВТБ Капитал" сотрудничали с американским регулятором во время расследования.

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Места: Россия, США
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