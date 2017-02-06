СКР предъявил заочное обвинение участникам нападениях на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение шестерым гражданам Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 и 2016 годах.

Представитель ведомства пояснила, что обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений»).

По инциденту 2014 года речь идет об активистах объединения «Свобода» Владимире Назаренко и Владимире Романцове, а также экс-парламентарии Николае Рудьковском.

Что касается нападения на российское посольство в прошлом году, то была подтверждена причастность к нему двух бывших бойцов «Айдара» Сергея Новикова и Александра Высоты, а также некоей Ирмы Крат, сообщает ТАСС.