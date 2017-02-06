СКР предъявил заочное обвинение участникам нападениях на посольство РФ в Киеве
Следственный комитет России предъявил заочное обвинение шестерым гражданам Украины в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 и 2016 годах.
Представитель ведомства пояснила, что обвинения предъявлены по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны и осложнения международных отношений»).
По инциденту 2014 года речь идет об активистах объединения «Свобода» Владимире Назаренко и Владимире Романцове, а также экс-парламентарии Николае Рудьковском.
Что касается нападения на российское посольство в прошлом году, то была подтверждена причастность к нему двух бывших бойцов «Айдара» Сергея Новикова и Александра Высоты, а также некоей Ирмы Крат, сообщает ТАСС.
Следующая новость В РАР предложили способ предотвращения массовых отравлений спиртным
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии