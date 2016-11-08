СКР предъявил заочно обвинения двум командирам ВСУ

Следственный комитет Украины заочно предъявил обвинения двум офицерам украинской армии.

В управлении взаимодействия со СМИ СКР ТАСС пояснили, что речь идет о подполковниках Василие Зубаниче и Михаиле Прокопиве. Они подозреваются в применении запрещенных средств и методов ведения войны. В частности, установлена их причастность к артиллерийским обстрелам населенных пунктов на Донбассе.

«Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», - цитирует агентство и.о. управления Светлану Петренко.