СКР предъявил заочно обвинения двум командирам ВСУ
Следственный комитет Украины заочно предъявил обвинения двум офицерам украинской армии.
В управлении взаимодействия со СМИ СКР ТАСС пояснили, что речь идет о подполковниках Василие Зубаниче и Михаиле Прокопиве. Они подозреваются в применении запрещенных средств и методов ведения войны. В частности, установлена их причастность к артиллерийским обстрелам населенных пунктов на Донбассе.
«Собранные доказательства позволили заочно предъявить Зубаничу и Прокопиву обвинения в организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ)», - цитирует агентство и.о. управления Светлану Петренко.
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