В предвыборном ролике Клинтон неожиданно появился Лев Лещенко

Политтехнологи Хиллари Клинтон спутали певца Льва Лещенко с российским миллиардером Арасом Агаларовым.

Предвыборный штаб Клинтон опубликовал видео, в котором утверждается, что кампанию Дональда Трампа спонсируют российские предприниматели.

Российские пользователи заметили, что на четвертой минуте в кадре появляется популярный певец Лев Лещенко. В этот момент текст за кадром сообщает о том, что в 2013 году Трамп привез в Москву конкурс «Мисс Вселенная» и Агаларов заплатил ему несколько миллионов долларов, сообщает Лента.ру.