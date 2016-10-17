В предвыборном ролике Клинтон неожиданно появился Лев Лещенко

Политтехнологи Хиллари Клинтон спутали певца Льва Лещенко с российским миллиардером Арасом Агаларовым.

Предвыборный штаб Клинтон опубликовал видео, в котором утверждается, что кампанию Дональда Трампа спонсируют российские предприниматели.

Российские пользователи заметили, что на четвертой минуте в кадре появляется популярный певец Лев Лещенко. В этот момент текст за кадром сообщает о том, что в 2013 году Трамп привез в Москву конкурс «Мисс Вселенная» и Агаларов заплатил ему несколько миллионов долларов, сообщает Лента.ру.

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