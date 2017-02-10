Предварительные слушания по делу об отмене «пакета Яровой» состоялись в Москве
В пятницу, 10 февраля Тушинский суд в столице ознакомился с исковыми документами и определил дату первого заседания по существу.
К рассмотрению дела суд приступит 27 марта. Истцом выступает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который подал заявление на министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Министру вменяется в вину бездействие по поданной ранее петиции об отмене антитеррористического пакета законов («пакета Яровой»).
В августе 2016 года петиция за отмену пакета антитеррористических законов, разработанных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, набрала на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) необходимые для ее рассмотрения 100 тыс. голосов.
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