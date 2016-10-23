США предупреждают своих граждан об опасности в Стамбуле

Генеральное консульство США в Стамбуле предупреждает своих граждан о возможных терактах и похищениях американце в городе.

По данным дипломатов, атаки могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер.

В посольстве не исключают, что могут быть совершены вооруженные нападения, попытки похищения, подрывы, или другие акты насилия.

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Места: США, Турция
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