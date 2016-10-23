США предупреждают своих граждан об опасности в Стамбуле
Генеральное консульство США в Стамбуле предупреждает своих граждан о возможных терактах и похищениях американце в городе.
По данным дипломатов, атаки могут носить как подготовленный, так и спонтанный характер.
В посольстве не исключают, что могут быть совершены вооруженные нападения, попытки похищения, подрывы, или другие акты насилия.
Следующая новость Прокуратура проведет проверку после взрыва газа в доме в Рязани
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии