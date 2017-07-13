МЧС предупреждает о тумане в Москве
МЧС предупреждает жителей Москвы о резком ухудшении видимости на дорогах из-за сгущающегося тумана.
По данным синоптиков, туман, опустившийся на город, рассеется не ранее 11 часов.
МЧС предупреждает, что в это время местами возможно ухудшение видимости до 200-500 метров.
Автомобилистам рекомендовано по возможности отказаться от поездок на собственных машинах.
13 июля в Москве может выпасть до 15 процентов месячной нормы осадков, сообщает «Экономика сегодня».
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