МЧС предупреждает о тумане в Москве

МЧС предупреждает жителей Москвы о резком ухудшении видимости на дорогах из-за сгущающегося тумана.

По данным синоптиков, туман, опустившийся на город, рассеется не ранее 11 часов.

МЧС предупреждает, что в это время местами возможно ухудшение видимости до 200-500 метров.

Автомобилистам рекомендовано по возможности отказаться от поездок на собственных машинах.

13 июля в Москве может выпасть до 15 процентов месячной нормы осадков, сообщает «Экономика сегодня».