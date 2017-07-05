МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
Столичный главк МЧС объявил штормовое предупреждение, сославшись на прогноз синоптиков об усилении ветра и дожде с грозой.
В ведомстве отметили, что по причине непогоды возможны ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев и рекламных конструкций.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы ведомства. Он добавил, что непогоду лучше пережидать в капитальном строении.
Следующая новость Автокатастрофа в ЦАР унесла жизни более 70 человек
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии