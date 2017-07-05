МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

Столичный главк МЧС объявил штормовое предупреждение, сославшись на прогноз синоптиков об усилении ветра и дожде с грозой.

В ведомстве отметили, что по причине непогоды возможны ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев и рекламных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы ведомства. Он добавил, что непогоду лучше пережидать в капитальном строении.