МВД предупредило журналистов программы «Ревизорро» о незаконности их действий

В пресс-центре Министерства внутренних дел РФ заявили, что действия журналистов программы «Ревизорро» телеканала «Пятница», которые занимаются проверкой ресторанов, являются незаконными, поскольку эти функции выполняет Роспотребнадзор.

Как пояснили в министерстве, в ряде публикаций в СМИ журналисты «Ревизорро» позиционируют себя в качестве инспекторов, фиксирующих нарушения хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах России.

«Согласно п. 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением правительства РФ от 30 июня 2004 года, функцию по организации и осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Роспотребнадзор», - цитирует ТАСС официальную позицию МВД.

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Места: Россия
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