СМИ предупредили о возможности теракта на рождественской ярмарке в Брюсселе
Во время проведения традиционной ярмарки «Зимние удовольствия» в Брюсселе велика вероятность террористического акта. Об этом проинформировала электронная версия газеты La Derniere Heure со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах Бельгии.
Издание отмечает, что сведения о террористической угрозе поступили одновременно с тем, как Госдепартамент США предупредил о повышенном риске террористических атак на всей территории Европы, особенно во время праздников, - сообщает ТАСС.
В то же время, как заявил газете представитель кризисного центра, в Бельгии сохраняется третий из четырех уровней террористической опасности, и в данный момент нет оснований для его повышения.
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