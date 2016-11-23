СМИ предупредили о возможности теракта на рождественской ярмарке в Брюсселе

Во время проведения традиционной ярмарки «Зимние удовольствия» в Брюсселе велика вероятность террористического акта. Об этом проинформировала электронная версия газеты La Derniere Heure со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах Бельгии.

Издание отмечает, что сведения о террористической угрозе поступили одновременно с тем, как Госдепартамент США предупредил о повышенном риске террористических атак на всей территории Европы, особенно во время праздников, - сообщает ТАСС.

В то же время, как заявил газете представитель кризисного центра, в Бельгии сохраняется третий из четырех уровней террористической опасности, и в данный момент нет оснований для его повышения.