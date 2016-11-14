В СПЧ предупредили об опасности принудительных тестов на наркотики в школах

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод высказался против введения принудительного тестирования на наркотики в школах. Он предупредил о возможных злоупотреблениях негативных последствиях для школьников.

«Мы знаем, что такие проверки проводятся весьма жестко. Те дети, у кого будут выявлены какие-то отклонения, могут стать объектами издевательств, как со стороны преподавателей, так и со стороны школьников», - сказал он в интервью НСН.

Брод отметил, что подобные проверки в школах необходимо проводить анонимно. При этом им должна предшествовать тщательная подготовка с участием педагогов, медработников и психологов.

С инициативой принудительного тестирования учащихся выступил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн. В ведомстве обсуждают его предложение. В аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой также опасаются негативного влияния на школьников.