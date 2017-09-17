МЧС предупредила жителей Московского региона о резком ухудшении погоды
К концу дня в Московском регионе ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.
Как пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России, Москву и область ждет ухудшение погодных условий.
В МЧС напомнили, что возможно затруднение движение транспорта и рост числа ДТП. Гражданам не советуют выходить на улицу, а предлагают переждать непогоду в помещении.
29 мая в результате урагана в Москве и области погибли 18 человек, около 170 получили травмы. Скорость ветра достигла 30 м/с. В Московской области было повалено 14 тыс. деревьев, повреждено 322 автомобиля.
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