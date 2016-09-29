МИД предупредил россиян об опасностях за рубежом 30 сентября

МИД России обратился к россиянам, находящимся за пределами страны, соблюдать осторожность 30 сентября. Так на Смоленской площади отреагировали на призывы к проведению «Всемирного дня гнева и протеста» против боевых действий в Алеппо.

«В этой связи рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности»,— говорится в сообщении МИДа.

Ранее сегодня представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что действия террористов из Сирии могут распространиться на российские города, сообщает «Коммерсантъ».

При этом в ходе военной операции, которую проводят российские ВКС в Сирии, нашу страну, по мнению Кирби, ждут новые потери: гибель солдат и, возможно, сбитые самолеты.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал «угрозы» США в адрес России де-факто поддержкой террористов. Еще жестче отреагировала на заявления из Вашингтона официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Вам не кажется, что подобное чревовещание про «трупы в мешках», «теракты в российских городах» и «потери самолетов» больше похоже на команду «фас», чем на комментарий дипломата?» - спросила у западного коллеги Захарова.

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