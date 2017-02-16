ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с кредитками

Центробанк России предупредил россиян о выявленном новом виде мошенничества с кредитными картами и призвал их к предельной осторожности.

В ЦБ пояснили, что мошенники обращаются к владельцам кредитных карт с предложением выкупить их. После этого карты используются злоумышленниками для переводов похищенных денежных средств и других незаконных операций.

В частности, с помощью таких карт обналичиваются доходы, полученные преступным путем, совершаются различные виды мошенничества в интернете, сообщают «Народные новости».