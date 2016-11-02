Предстоящей зимой в Москве не ожидается экстремальных морозов
Гидрометцентр России не прогнозирует длительных экстремальных морозов предстоящей зимой в Москве. Вместе с тем, по данным синоптиков, зима станет холоднее, чем прошлогодняя.
По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, сейчас погода на сутки прогнозируется погоду с успешностью 96 процентов, а к 2020 году точность прогнозов температуры удастся довести до 98 процентов. Однако он отметил, что точность долгосрочных прогнозов не превышает 70 процентов.
Кроме того, российского директор Гидрометцентра рассказал о таком методе в прогнозировании, как наукастинг. Он позволяет выпускать прогноз об опасных явлениях погоды на ближайшие несколько часов. В России он пока в стадии становления. Об этом сообщает портал «Дни.ру».
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