Предстоящей зимой в Москве не ожидается экстремальных морозов

Гидрометцентр России не прогнозирует длительных экстремальных морозов предстоящей зимой в Москве. Вместе с тем, по данным синоптиков, зима станет холоднее, чем прошлогодняя.

По словам директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, сейчас погода на сутки прогнозируется погоду с успешностью 96 процентов, а к 2020 году точность прогнозов температуры удастся довести до 98 процентов. Однако он отметил, что точность долгосрочных прогнозов не превышает 70 процентов.

Кроме того, российского директор Гидрометцентра рассказал о таком методе в прогнозировании, как наукастинг. Он позволяет выпускать прогноз об опасных явлениях погоды на ближайшие несколько часов. В России он пока в стадии становления. Об этом сообщает портал «Дни.ру».