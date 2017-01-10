В США представят проект по «всеобъемлющим» антироссийским санкциям
Американские сенаторы вскоре представят проект «всеобъемлющих» санкций против России за кибератаки, повлиявшие на ход выборов в США.
Авторы законопроекта республиканец Джон Маккейн и демократы Бен Кардин и Роберт Менендес намерены представить его 10 января.
Ранее республиканец Линдси Грэм заявил, что сенаторы намерены дать избранному президенту США Дональду Трампу возможность заставить Россию заплатить за вмешательство в выборы. Он отметил, что сомневающиеся в причастности Москвы к кибератакам не являются патриотами и республиканцами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что доклад, подготовленный спецслужбами США, содержит ничем не подкрепленные обвинения. Об этом сообщает «РИА Новости».
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