Представлять Россию в ООН временно будет первый заместитель Чуркина
Временно исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН после смерти Витали Чуркина назначен его первый заместитель Петр Ильичев.
Руководить работой представительства он будет до назначения нового постпреда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российскую дипмиссию при всемирной организации.
Чуркин скончался 20 февраля в Нью-Йорке. Предположительной причиной смерти стал сердечный приступ. Прощание с дипломатом состоится в Москве 24 февраля, после чего он будет похоронен на Троекуровском кладбище.
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