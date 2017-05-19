Представлять права россиян в Европе будет Михаил Гальперин

Владимир Путин назначил заместителя министра юстиции Михаила Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Его предшественник Георгий Матюшкин ушел с должности в конце марта по собственному желанию, пробыв на посту 9 лет, отмечает РБК.

Михаил Гальперин занимал пост замминистра юстиции России с сентября 2015 года.

С 2012 по 2015 год он возглавлял департамент экономического законодательства Министерства юстиции.

Ранее он работал заместителем директора департамента международного права и сотрудничества, а в период с 2010 по 2011 год был начальником отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.