Представлять права россиян в Европе будет Михаил Гальперин
Владимир Путин назначил заместителя министра юстиции Михаила Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Его предшественник Георгий Матюшкин ушел с должности в конце марта по собственному желанию, пробыв на посту 9 лет, отмечает РБК.
Михаил Гальперин занимал пост замминистра юстиции России с сентября 2015 года.
С 2012 по 2015 год он возглавлял департамент экономического законодательства Министерства юстиции.
Ранее он работал заместителем директора департамента международного права и сотрудничества, а в период с 2010 по 2011 год был начальником отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.
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