Представители «ВКонтакте» объяснили рекламное продвижение блога Сергея Собянина

Представители «ВКонтакте» прокомментировали рекламное сопровождение блога мэра столицы Сергея Собянина, назвав это «информированием граждан об актуальных неполитических новостях».

Руководство соцсети считает, что информирование не противоречит правилам о запрете политической рекламы во «ВКонтакте». «В то же время мы дадим рекомендации по изменению рекламной кампании», - заявили они.

Согласно правилам, в социальной сети «не допускается реклама политического характера (например, реклама сайтов депутатов, политических деятелей, чиновников, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и т.п.)», передает телеканал «Дождь».

Ранее в штабе оппозиционера Алексея Навального сообщили, что «ВКонтакте» заблокировала рекламу YouTube-канала политика, а также пост о встрече с ним в Нижнем Новгороде.