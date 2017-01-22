Представители сирийской оппозиции прибыли в Астану для переговоров, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

- Я вам подтверждаю: делегация оппозиции уже в Астане, — цитирует «РИА Новости» слова главы МИД Казахстана.

При этом он уточнил, что представители правительства Сирии прибудут в Астану позже.

Кроме того, в столицу Казахстана уже прибыли делегации РФ, Турции и Ирана, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Международная встреча по сирийскому урегулированию пройдет в Астане 23 января.