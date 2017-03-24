Представители ДНР передали украинской стороне тела погибших под Коминтерново

Тела двух украинских военнослужащих, погибших при попытке прорвать оборону ополчения ДНР под Коминтерново 20 марта, переданы командованием ДНР представителям ВСУ.

- Вчера, 23 марта, мы передали украинской стороне тела двоих военнослужащих ВСУ, которые погибли при попытке атаковать наши позиции в районе села Коминтерново, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.

Ранее сообщалось, что 20 марта два взвода ВСУ попытались прорвать оборону ополчения ДНР в районе Коминтерново, но вынуждены были отступить, потеряв 10 человек убитыми и 5 человек ранеными, а также боевую машину пехоты.

Как сообщил журналистам заместитель командующего оперативного штаба ДНР Эдуард Басурин, анализ крови погибших при атаке военнослужащих ВСУ не оставляет сомнений в том, что они находились под воздействием наркотических и психотропных веществ.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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