Представители ДНР передали украинской стороне тела погибших под Коминтерново
Тела двух украинских военнослужащих, погибших при попытке прорвать оборону ополчения ДНР под Коминтерново 20 марта, переданы командованием ДНР представителям ВСУ.
- Вчера, 23 марта, мы передали украинской стороне тела двоих военнослужащих ВСУ, которые погибли при попытке атаковать наши позиции в районе села Коминтерново, — рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.
Ранее сообщалось, что 20 марта два взвода ВСУ попытались прорвать оборону ополчения ДНР в районе Коминтерново, но вынуждены были отступить, потеряв 10 человек убитыми и 5 человек ранеными, а также боевую машину пехоты.
Как сообщил журналистам заместитель командующего оперативного штаба ДНР Эдуард Басурин, анализ крови погибших при атаке военнослужащих ВСУ не оставляет сомнений в том, что они находились под воздействием наркотических и психотропных веществ.
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